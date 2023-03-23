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Simge Sağın, Gülşen'den Esinleniyor mu? Sağın'dan Flaş Cevap
Simge Sağın, Gülşen’in sahne tarzından esinlenmesiyle ilgili gelen eleştirilere karşı yanıtını Instagram'dan verdi. Ünlü şarkıcı Simge Sağın, "Gülşen’den başka Türkiye’de örnek alacağım kimse yok" dedi. İşte detaylar...
Simge Sağın, Gülşen’in sahne tarzından esinlenmesiyle ilgili gelen eleştirilere karşı yanıtını Instagram’da POP Bizde hesabında yapılan paylaşımın altına yaptığı yorumla verdi.
Simge şunları söyledi: “Gülşen her zaman benim en güzel örneğim olmuştur başka da örnek alacağım Türkiye’de biri yok zaten”
Bu sözleriyle pop dünyasında yeni bir polemiğin fitilini ateşleyen Simge’nin “Gülşen’den başka Türkiye’de örnek alacağım kimse yok” sözlerine Demet Akalın ve Hande Yener’in ne yanıt vereceği merak konusu oldu. (Poz Bizde)
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