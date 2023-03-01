Simge Sağın, Adının Anıldığı Mauro Icardi'nin Eski Eşiyle Barışmasına Göndermede mi Bulundu?

Mauro Icardi, arasındaki gelişmeler dikkat çekiyor. Icardi, tttığı her golden sonra Nef Stadyumu'nda Simge Sağın'dan Aşkın Olayım şarkısı çalıyordu. Icardi, önceki gün gol sevinci esnasında çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da Aşkın Olayım şarkısıyla paylaşırken Simge Sağın'ı da etiketlemişti. Simge Sağın ve Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı, arasındaki gelişmeler dikkat çekiyor. Icardi, tttığı her golden sonra Nef Stadyumu'nda Simge Sağın'dan Aşkın Olayım şarkısı çalıyordu. Icardi, önceki gün gol sevinci esnasında çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da Aşkın Olayım şarkısıyla paylaşırken Simge Sağın'ı da etiketlemişti.

Bu paylaşımda kısa bir süre sonra, Simge Sağın da Icardi'nin paylaşımını alıntılayarak kalp emojisi koymuştu. Icardi ile Simge Sağın bu paylaşımlardan sonra birbirini takip etmeye başlamış, ikili arasında aşk dedikodusu çıkmıştı.

Icardi ise dün akşam saatlerinde boşandığı eşi Wanda Nara ile barıştığını ilan etmişti. Nara ile 2 Şubat 2023'te havuzda selfie yaptığı anları paylaşan Arjantinli futbolcu, "O benim karım, tek aşkım, kraliçem ve kızlarımın annesi... Seni Seviyorum. 10 yıllık aşk. Seni seviyorum ve hayatım boyunca seveceğim güzel kraliçem!" diyerek, eski eşiyle barıştığını göstermiş oldu.

Sağın da bu olaylardan sonra köprüdeyken Ne Güzel şarkısını paylaşması dikkat çekti. Parçanın içindeki, "Ne güzel yalanmış.

Bi güzel inanmışım. Bugün de yokum, yarın da yok" sözlerine yer vermesi, Icardi'ye gönderme olarak algılandı.