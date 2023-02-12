Mehmet Yüzüak sosyal medya hesabından büyük Kahramanmaraş depreminde akrabalarını kaybettiğini açıkladı. "Şimdi bu ailem yok artık" diyen Mehmet Yüzüak, yeğenlerinden bahsederken "Dayısının Şahdamarı" demesi dikkat çekti.

Deprem faciasında Mehmet Yüzüak'ın ailesinden Hacı Özbek, Pakize Özbek ile onların anne ve babaları ve yeğenleri Ebru Özbek, Büşra Özbek ve Hamit Özbek, Kahramanmaraş depreminde hayatlarını kaybetti.

Mehmet Yüzüak, Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e artık ailesinin olmadığını gözyaşları içerisinde anlatırken kefen bulmakta çok zorlanıldığını söyleyerek akrabalarının dini vecibelerinin yerine getirilerek toprağa verildiğini söyledi.

Mehmet Yüzüak ilk günden akrabalarının enkaz altında kaldığını duyurmuştu. Yüzüak, vefat haberini hüzünlü bir video ile duyurdu.