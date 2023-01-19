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Silivri'de Diva İzdihamı

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, İstanbul Silivri’de hayata geçen Aslınaz Konakları’nın tanıtım lansmanına katıldı. Diva, açıklamalarıyla damga vurdu. İşte haberin detayları...

Magazin 19.01.2023, 15:42 19.01.2023, 15:44 sercan
Silivri'de Diva İzdihamı
Yaklaşık 10 yıldır inşaat sektöründe yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren, iş insanı Uğur Vergili’nin sahibi olduğu Başkent İnşaat, geçtiğimiz gün İstanbul Silivri’de hayata geçirdiği yeni projesi Aslınaz Konakları’nın tanıtım lansmanını gerçekleştirdi.
İstanbul Silivri'de gerçekleşen etkinliğe Bülent Ersoy, Şenol İpek, Tanju Çolak, Ece Erken, Özlem Yıldız, Saba Tümer, Petek Dinçöz, Demet Şener, Alişan, Buse Varol, İsmail Türüt, Ebru Polat gibi ünlü simalar katılırken, lansmanın ilgi odağı ise Türk Sanat Müziğinin Divası Bülent Ersoy oldu.
Etkinliğin açılışını beton mikserinin start butonuna basarak yapan Diva, ''Ayağımın uğurlu olduğunu söylerler. Bir iki aya burada boş daire bulamazsanız, Bülent Hanım demişti dersiniz. Yüce Allah yapana yenilerini yapma gücü, oturacaklara da sağlık ve ve afiyetler nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun.'' ifadelerini kullandı.
Divayı kapıda karşılayarak büyük bir nezaket örneği sergileyen Başkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Vergili ise; “2008 yılından bu yana yaklaşık 5 bin aileyi konut sahibi yaptık. Şimdi burada, Silivri’de 11 Blok 430 dairelik çalışmalarımıza başladık. İsminin Aslınaz Konakları olmasının benim için çok önemli bir sebebi var. Aslınaz benim 4 yaşında kaybettiğim kızımın ismi. Onun adını burda yaşatmak istedim. Silivri halkına hayırlı uğurlu olsun” diyerek Bülent Ersoy'a teşriflerinden ve iyi dileklerinden ötürü teşekkür etti.
Yoğun ilgi ve mahşeri kalabalık dolayısıyla yürümekte zorlanan Uğur Vergili ve Bülent Ersoy projenin maketini inceledikten sonra basın mensupları ile birde röportaj gerçekleştirdiler. Röportajda da Diva'dan övgü ile söz eden başarılı işadamı, bir sonraki projesinin isminin ''Diva'' olmasını istediğini ve bu konuda Bülent Ersoy'dan ricacı olacaklarını söyledi. Bu nazik teklif karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Bülent Ersoy, ''Buda demek oluyor ki bundan sonra bütün açılışları beraber yapacağız Uğur bey kardeşimle'' diyerek herkesi tebessüm ettirdi.
32.000 m2 üzerinde 2 etap, 10.000 m2 yeşil alan, sosyal donatı alanları, kapalı ve açık yetişkin çocuk havuzu, çocuk parkı, basketbol ve voleybol sahaları, yürüyüş parkuru ve süs havuzları ile adından söz ettirecek.
Başta İstanbul ve Kıbrıs olmak üzere birçok yerde devam eden dev projeleri arasına Silivri’yide katan Başkent İnşaat, iddialı bir çalışmayla ilçede fark yaratacak.

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