Sıla ve İlker Kaleli'nin Hasreti Sona Eriyor!

haberine göre; İspanya’nın Antenna 3 kanalı için çekilen “La Passion Turca”da başrol oynayan Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ınine göre; İspanya’nın Antenna 3 kanalı için çekilen “La Passion Turca”da başrol oynayan İlker Kaleli , yılbaşının hemen ardından Madrid’e uçtu. Eylülde Madrid’de bir dil okuluna giderek, günde 5 saat İspanyol kampına giren ünlü oyuncu, akabinde İstanbul’a dönmüştü. Ön hazırlık çalışmalarının ardından çekimler geçtiğimiz haftalarda başladı. 6 bölümlük dizinin çekimleri son hız devam ediyor. Kaleli, şubat ayının ilk haftasında setini bitirip İstanbul’a dönecek.

Biliyorsunuz yakışıklı oyuncu, uzun süredir ünlü şarkıcı Sıla ile birlikte. Sıla’nın bu süreçte hiç Madrid’e uçup uçmadığını merak edip araştırdım. Ünlü şarkıcı, yoğun müzik çalışmaları nedeniyle sevgilisinin yanına gidememiş. Ama her gün neredeyse 2 saat görüntülü konuştukları gelen haberler arasında. Birbirlerini çok özleyen çift, İlker Kaleli döndükten sonra Bodrum’daki yazlıklarına gidip hem hasret giderecek hem de yoğun iş programından sonra dinlenecek. Ancak öncesinde Sıla’nın, 14 Şubat’ta Zorlu PSM’de konseri var. Çift, bu romantik konserin ardından Bodrum yolunu tutacak.