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Sıla Türkoğlu'nun Pozları Olay Yarattı
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, projelerdeki başarısını sosyal medya hesaplarından da taçlandırıyor. Sosyal medyanın en popüler kadın oyuncusu olmayı başaran Türkoğlu, yarım saatte binden fazla mesaj aldı. İşte detaylar...
Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Sıla Türkoğlu, yeni fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.
Sosyal medyanın en popüler kadın oyuncusu olmayı başaran Türkoğlu, dört kare yayınlandı.
Kısa sürede binlerce beğeni alan oyuncu, "Geceyi severiz" notunu paylaştı.
Yarım saatte binden fazla yorum alarak rekor kıran Türkoğlu'na hayranları övgü dolu mesajlar gönderdi.
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