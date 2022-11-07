Sıla Türkoğlu'nun Instagram'la İmtihanı!

Gazeteci Arif Hür, ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun (23) yaptığı tüm başvurulara rağmen Instagram'dan onaylanmış hesap rozeti alamadığını söyledi.

İşte Arif Hür'ün dikkat çeken o yazısı:

"Güzelliği ve oyunculuk performansıyla son dönemin en gözde oyuncularının başında gelen Sıla Türkoğlu, Instagram'da 989 binden fazla takipçisi olmasına rağmen onaylanmış hesap rozetini alamadı.

Bu hususta Instagram'a pek çok kez başvuruda bulunan Türkoğlu'nun Instagram tarafından 'Mavi Tik' alamamasını şaşkınlıkla karşıladığı öne sürüldü.

Son aylarda herkese bol keseden 'Mavi Tik' dağıtan Instagram'ın milyonlarca kişi tarafından tanınan Sıla Türkoğlu'na henüz onaylanmış hesap rozeti vermemesi gerçekten çok ilginç.

Çünkü ünlü oyuncunun fanları tarafından açılmış çok sayıda benzer ve kafa karıştırmaya müsait profil bulunuyor..."

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir'in güzel kızlarından biri olan üstüne üstülük bir de Bornovalı olan Sıla Türkoğlu, Ağlama Anne dizisi ile oyunculuğa başlamıştır.

Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu, üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır. Türkoğlu, Emanet adlı dizide canlandırdığı Seher karakteriyle hayran kitlesini genişletti. Türkoğlu, Mayıs 2022'de 'Emanet' adlı diziden ayrıldı.

2022 yılı itibarıyla 'Kızılcık Şerbeti' adlı dizide Doğa karakterini canlandırıyor.