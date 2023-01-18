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Sıla Türkoğlu'ndan Büyük Başarı
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, son dönemdeki başarılarına bir yenisini daha eklemeyi başardı. Ünlü oyuncu, sosyal medyanın en popüler oyunucusu olmayı başardı. İşte haberin detayları...
Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan Sıla Türkoğlu büyük bir başarıya imza attı. Show TV'de ekrana gelen projede yer alan oyuncu, 15 Aralık- 15 Ocak tarihleri arasında 'Sosyal Medyanın En Popüler Kadın Oyuncusu' oldu. Türkoğlu hakkında 2 milyon 150 bin 212 ileti girildi.
Son dönemin en popüler oyuncular arasında yer alan Türkoğlu, başarısına bir yenisini daha ekledi.
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