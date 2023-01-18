Sıla Türkoğlu'ndan Büyük Başarı

Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan oyuncu, 15 Aralık- 15 Ocak tarihleri arasında 'Sosyal Medyanın En Popüler Kadın Oyuncusu' oldu. Türkoğlu hakkında 2 milyon 150 bin 212 ileti girildi. dizisinde yer alan Sıla Türkoğlu büyük bir başarıya imza attı. Show TV'de ekrana gelen projede yer alan, 15 Aralık- 15 Ocak tarihleri arasında 'Sosyal Medyanın En Popüler Kadın Oyuncusu' oldu. Türkoğlu hakkında 2 milyon 150 bin 212 ileti girildi.

Son dönemin en popüler oyuncular arasında yer alan Türkoğlu, başarısına bir yenisini daha ekledi.