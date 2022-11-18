Sıla Türkoğlu'ndan Aşk İtirafı!

Bir dönem Emanet adlı dizideki partneri Halil İbrahim Ceyhan ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündemi meşgul eden Sıla Türkoğlu, şu sıralar Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veriyor.

"İNSANI AYAKLANDIRAN BİR DUYGU"

Kariyeri kadar özel hayatıyla da ilgiyle takip edilen Sıla Türkoğlu, "Aşkı nasıl tanımlarsın?" sorusuna, "Ben de kalbinin sesini dinleyenlerdenim. İnsanı kendine karşı bile ayaklandıran bir duygu. Duygularımızın mantığımıza isyan etmesi durumu diyebilirim" yanıtını verdi.

HESABINI ONAYLATAMADI!

Gazeteci Arif Hür, ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun (23) yaptığı tüm başvurulara rağmen Instagram'dan onaylanmış hesap rozeti alamadığını ifade etmişti.

Hür, "Son aylarda herkese bol keseden 'Mavi Tik' dağıtan Instagram'ın milyonlarca kişi tarafından tanınan Sıla Türkoğlu'na henüz onaylanmış hesap rozeti vermemesi gerçekten çok ilginç" demişti.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir'in güzel kızlarından biri olan üstüne üstülük bir de Bornovalı olan Sıla Türkoğlu, Ağlama Anne dizisi ile oyunculuğa başlamıştır.

Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu, üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır. Türkoğlu, Emanet adlı dizide canlandırdığı Seher karakteriyle hayran kitlesini genişletti. Türkoğlu, Mayıs 2022'de 'Emanet' adlı diziden ayrıldı.

2022 yılı itibarıyla 'Kızılcık Şerbeti' adlı dizide Doğa karakterini canlandırıyor.