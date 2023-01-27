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Sıla Türkoğlu Keşfedilme Hikayesini Anlattı
Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, keşfedilme hikayesini ilk defa anlattı. İşte haberin detayları...
Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu, ‘Sıkı Muhabbet’in bu haftaki programında keşfedilme hikâyesinden aşka bakışına kadar birçok bilinmeyeni anlattı. Sosyal medya sayesinde kariyerinin başladığını söyleyen Sıla Türkoğlu, “Instagram üzerinden keşfedildim. Tiyatrodaki fotoğraflarımı gören bir ajans bana ulaştı. Deneme çekimine yolladılar, kabul edildim. Daha sonrasında da bu kadar çok takip edilmemin sebebi bence samimiyet ve hayata karşı duruş oldu. İlk işimden bu yana insanlara hep aynı Sıla’yı gösterdim, nettim, hiç değişmedim” dedi.
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