Sıla kadınların yanında olmaya yemin etti

Kliple birlikte yayınladığı ‘Özgürlük isyan değildir, koşullara bağlı değildir. Özgürlük başkasına ait değildir, şahsidir.’ şeklinde başlayan özgürlük manifestosuyla twitter’da gündem olan ve bütün dünyada kadınlardan destek alan Sıla, önceki gün Fatih Portakal’ın Youtube kanalında kliple başlattığı bu mücadeledeki amacını anlattı.

‘KALKSIN UYUYANLAT İLE ELİMİ TAŞIN ALTINA SOKTUM’

Sıla Gençoğlu, ‘’Bunu yaparken tek istediğim şey destek olmaktı. Bunu nitelikli ve belli bir içerik içinde anlatmaktı önemli olan. Elimizde bu şarkı vardı zaten. Mesele de zaten ‘Kalksın Uyuyanlar’ ya. Çalışma arkadaşlarımdan da böyle öneriler gelince yola çıktık. Klibin içine göndermeler ve alt metinler koyduk.’’ dedi.

Müzikteki başarısının yanı sıra duruşu ve toplumsal duyarlılığıyla da öne çıkan sanatçı şunları söyledi: ‘’Bu aynı zamanda vicdani bir şey. Böyle bir yerden destek çıkmanın kendi vicdanımı rahatlatacağını düşündüm. Elimizi biraz taşın altına sokmamız gerekiyor. Bu benim için vazife. Haysiyetli, vicdanlı yaşamak gerektiğine inanıyorum.’’

‘SOSYAL MEDYADA HERKES ÇOK MUTLU’

İnsanların birbiri hakkındaki önyargılarından kurtulması gerektiğini ve sosyal medyada görünenin bazen gerçekleri yansıtmadığını vurgulayan sanatçı sıkı bir sosyal medya eleştirisi de yaptı:

‘’Sosyal medyaya bakınca orada herkes kendini çok farklı gösteriyor. Herkesin hayatı çok iyi, herkes çok güzel yemekler yiyor, herkes sevgilisiyle çok mutlu. Böyle bir şey aslında mümkün değil, çünkü hayatın olağan akışına aykırı. Kimse güçsüz yanını da göstermek istemiyor. Güçsüzlük insanlara iyi bir şey gibi gelmiyor. Oysa güçsüzlüğünü göstermek de epey güçlü bir şey.’’