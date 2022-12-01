Sil Baştan Kaynanam Vizyona Girmek İçin Gün Sayıyor

Başrol oyuncularından Algı Eke “Bütün filmimiz Sivas’ta çekildi. Çok tatlı, romantik bir komedi hikayemiz var. Romantik komedi genelde metropollerde çekiliyor ama Barış Başar ve Ünal Yeter Sivas’ta nasıl olur üzerinden gittiler. Çekimlerden ve yaşadıklarımızdan çok mutluyum ve umutluyum" şeklinde konuştu.

"TATSIZLIKLARA PANSUMAN YAPACAĞIZ"

Alper Saldıran ise “Düşündüğümde hep sette beklemediğimiz anda attığımız kahkahalar geliyor aklıma. Filmimiz için romantik anları da olan bir komedi diyebiliriz. Son günlerde yaşanan tatsızlıklara bir pansuman yapacağımızı düşünüyorum. Bütün Sivaslı gardaşlarımızı ve herkesi filme bekliyoruz” dedi.

"İNŞALLAH DEVAMI NASİP OLUR"

Yönetmen Raşit Çelikezer “Çok güçlü bir kadrom ve iyi senaryom vardı. Sivas bize çok yardım etti, 2000’in üzerinde Sivaslı filmimizde oynadı. Yardımcı oyuncu hiç götürmedik. Beklediğimizin çok üstünde bir ortamla ve coğrafyayla karşılaştık. İnşallah devamı nasip olur” cümleleriyle tüm Sivaslılara teşekkür etti.



Yeşim Dalgıçer ise “Ekip olarak daha önceden birbirimizi tanıyoruz. Algı’yla iki filmdir abla kardeşi oynuyoruz. Çok güzel bir durum komedisi ve sıcacık bir aile hikayesi. İzleyicinin kendisinden bir şey bulacağına inanıyorum” diyerek samimiyet vurgusu yaptı.



Sivas halkının filme sahip çıktığını anlatan Gökçe Özyol “Çok keyifle çalıştık, Sivas’ı gördük ve lezzetlerini tattık. Çok mutluyuz” derken, aslen Sivaslı olan Ömer Kurt “Güzel bir Sivas filmi oldu. Sivas’ın gelin kaynana ilişkileri, örfü- adetini yansıttık. Tek temennimiz seyircinin beğenmesi. Ben orijinal Sivaslı’yım, şive yapmama gerek kalmadı” sözleriyle herkesi güldürdü.



"GELİN-KAYNANA ÇATIŞMASI ÜZERİNE DÜNYAMIZI KURDUK"

Senarist Barış Başar “Biz bu toprakların, coğrafyanın ve Anadolu’nun hikayesini anlatmaya çalışıyoruz. Oradaki bir genç kızın da aşık olabileceğini, romantik durumlar yaşayacağını, bunların sadece metropolde yaşanan durumlar olmadığını düşünerek yola çıkıyoruz. Gelin kaynana çatışması üzerine dünyamızı kurduk. Mesela Zeynep Eronat ablamız çok tatlı bir kadındır ama kayda girildiğinde içinden canavar çıkıyor, inanamazsınız. Gelin kaynana muhteşem bir performans çıkardılar Algı ile” açıklamasında bulundu.



Ünal Yeter de “Biz Barış’la film yazarken eskiden izlediğimiz ailece sobanın karşısına oturulan, çoluk çocuk beraber izlediğimiz filmlerin duygusunu yakalamaya çalışıyoruz, etkisi de böyle olsun istiyoruz. Öyle naif ve temiz bir iş yaptığımızı düşünüyoruz” dedi.



Yapımcı Vahdet Erdoğan “Sektöre ilk girdiğimizde Anadolu’da yaşanan gerçek hikayeleri Yeşilçam tarzında perdeye aktarmak istediğimizi söylemiştik. Muhteşem bir ekiple çalıştık, filmi 3-4 kez izledim ve çok inanıyorum filmimize. İnşallah seneye yaz ayında yeniden Sivas’ta oluruz” açıklamasıyla devam filminin sinyalini verdi.





“BİR CANIMIZI KAYBETTİK, BİNLERCESİ KURTULSUN”

Filmde kendilerine eşlik edilen Sivas kangalından bahsederken Konya’daki vahşete de değinen Algı Eke “Geçen gün yaşadığımız gibi elim olaylar konusunda beni kendi içimde rahatlatan tek şey artık sosyal medyanın gücüyle olayların çok çabuk yayılıp çözümlenmesi. Bir canımızı kaybettik ama belki binlercesi kurtulacak. Filmimizde Sivas’ın simgesi kangal yer alıyor, izleyeceksiniz. Gücü üç katımız ama davranışları fino gibiydi. Filmimizin uğuru olur inşallah” temennisinde bulundu.



Alper Saldıran “Ben o gün gerçekten sosyal medyayı kapatmak istedim. Kendinden güçsüz bir varlık söz konusu ve bu hayvanın bir canı var, sen mi yarattın ki alıyorsun? İçimden en büyük bedduaları ediyorum onlara. Umarım empati kursunlar diye, öyle şeyler yaşarlar ve gözlerinin önüne o hayvanların o anki halleri gelir” cümleleriyle sözlerini noktaladı.