'Sıkıldım Artık'

Bade İşçil, oğlu Azur Süalp ile Etiler Akmerkez'de objektiflere takıldı. Mutlu olduğunu ifade eden İşçil, "Oğlum kolunu kırmıştı, uzun bir süre alçılı haldeydi kolu... Bugün alçıyı çıkardık ondan dolayı çok mutluyum" dedi.

Oyuncu, "Yeni bir proje var mı?" sorusuna, "Ekrana dönmeyi dört gözle bekliyorum. Artık sıkıldım diyebilirim. Sokaktaki insanlar dahi ekrana ne zaman döneceğimi soruyor. Umarım en kısa sürede güzel bir projeyle dönerim. Bu kadar ara bana fazla geldi" yanıtını verdi.

BADE İŞÇİL KİMDİR?

Bade Sualp İşçil, 8 Ağustos 1983 yılında İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. İlk kez, 2007'de Cine5 kanalında yayınlanan Metropol Cafe isimli komedi dizisinde rol aldı. 2009-2011 yılları arasında Ay Yapım'ın Ezel dizisinde "Şebnem Sertuna" karakterini canlandırdı. Ezel adlı dizi bittikten sonra Kuzey Güney dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisindeki "yetişkin Işık" karakterine hayat vermektedir. Soyadı herkes tarafından bilindiği gibi İşçil değil, İşcil'dir. Bade İşcil, Mart ayında tanıştığı iş adamı Malkoç Sualp ile 31 Mayıs 2013'te evlendi ve bu evlilikten Azur isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bade İşçil, 2016'da eşinden boşandı.