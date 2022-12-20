Sıfır derecede klip çekimi 

Çekim arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aleyna Kalaycıoğlu "Survivor dan sonra ilk defa bu kadar zorlanıyorum yağmurun altında klip çekiyoruz çekimden sonra kesin hastanede soluğu alıcam" diyen Kalaycıoğlu Yoıbaşı öncesi de şarkıyı çıkarmak istediklerini söyledi.

Söz ve müziği Sinan Akçıl a ait olan ‘Tebrik Ederim’in yazılma sürecini de anlatan Kalaycıoğlu "Bu şarkı da Sinan'ın öbür şarkıları gibi çok hızlı oldu 20 dakika’da şarkı yazdı okuduk bu olmuş dedik ve bugün klip çekiyoruz" dedi.

Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı iddiaları hatırlatılan Kalaycıoğlu "Çok konuşmak istemediğim konular bunlar bu sorulara cevap vermek istemiyorum daha farklı sorular sorarsanız" diyerek aşk sorularından kaçtı.



