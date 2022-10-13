Şiddet İtirafıyla Ağızları Açık Bıraktı!

Özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel, önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi.

Geçtiğimiz aylarda sünnet derisinden cilt bakımı yaptırdığını açıklayan Görgüzel, yine çok konuşulacak sözler sarf etti. Görgüzel, "Şimdi de vücuduma ayı kanı enjekte ettirmek istiyorum. Kas ve kemik yapısına iyi geldiğini duydum. Buna ilişkin araştırmalarım sürüyor, kısa sürede kararımı vereceğim" dedi.

Bu sözleriyle tartışma yaratan Görgüzel, 'Bak Burası Çok Önemli' adlı programa katıldı.

"KAFAMDA KOLONYA ŞİŞESİ KIRILDI!"

Görgüzel, "İlk evliliğimde şiddet gördüm. Kafamda kolonya şişesi bile kırıldı!" diyerek ağızları açık bıraktı.

İlk evliliğinde korkunç şiddet gördüğünü anlatan Görgüzel, "Silahlar kafamda uçuşuyordu, kafamda kolonya şişesi kırdı. Her gün eve gelince bu kez ne şekilde dayak yiyeceğim korkusuyla kapıyı açardım. Onun yüzünden ekranlarda da uzun süre yer alamadım, herkes ondan korkuyordu çünkü bir aşiretti" dedi.

"FAYDASI DEĞİL ZARARI OLDU"

Hamdi Alkan ile evlendikten sonra kariyerinde düşüş olduğunu da söyleyen Selen Görgüzel, "Ben ne yaptıysam kendi başarımla yaptım. Onun bana faydası değil zararı oldu" ifadelerini kullandı.

Görgüzel, "Fakir bir erkekle asla birlikte olmam" diyerek sözlerini noktaladı.

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında, nereli; Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979’da İstanbul’da doğdu. Oyunculuk yapan Selen Görgüzel, 43 yaşındadır.

Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen’in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.

Selen Görgüzel'in Oynadığı Diziler

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer aldı. Eşi Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı. Selen Görgüzel 2017 yılının yaz sezonunda ise Star TV'nin sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıkmıştır. Türk Malı dizisinde rol alan Selen Görgüzel, bu dizide Şehnaz karakterini canlandırdı.

SELEN GÖRGÜZEL ÖZEL HAYATI

Selen Görgüzel, 24 Nisan 2014 tarihinde Hamdi Alkan ile Roma’da evlendi. İkili, geçtiğimiz mart ayında boşandı.