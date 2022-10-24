Şiddet İddiası Sonrası Görgü Tanığı Konuştu

Manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık birlikteliğin ardından 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bir dönem ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş’un, Emirgan’da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi.

Ebru Şallı haberleri kesin bir dille yalanladı. Ancak olayla ilgili detaylar ve iddialar gündemden düşmedi. Ebru Şallı'yı araçtan kurtararak olay yerine polis çağıran görgü tanığı 2. Sayfa programına telefonla bağlandı.

Şallı'nın olay sırasında şoka girdiğini söyleyen görgü tanığı detaylı şekilde anlattı.

"ÇIĞLIK SESİ DUYDUK"

"8 Ekim saat 14.30 sularında Emirgan'dan Beşiktaş'a doğru giderken tam bu kahvaltı yapılan mekanlar sebebiyle oluşan trafikte sıkışmış halde ilerlerken bir anda çığlık sesi duyduk" diyen görgü tanığı şunları söyledi:

"Önce çocuk düştü sandık ve tepki vermedik. Daha sonrasında çığlık gittikçe arttı. Artık dayanamadık. 'Ne oluyor' diye arkamızı döndüğümüzde arkadaki araçta bir kadının inmeye çalıştığını, adamın ise zorla kapıyı kapattığını ve kadının üstüne abanarak hem bir yandan eliyle direksiyonu kontrol ettiğini, bir yandan da kadını kapının ucuna kadar sıkıştıracak şekilde ittiğini gördük.

"ETRAFTAN KİMSE YARDIM ETMİYORDU"

Daha sonra bu duruma dayanamayan halam araçtan indi. O sırada babam da 'Bu trafikte hiçbir şekilde bir şey yapamaz, korkmayın' dedi. Hem sözlü bir şiddet vardı hem de bir şekilde darp ediyordu. Araçtan indik. Halam camları yumruklamaya başladı. Sanırım içeriden çocuk kilidi yapılmıştı, bir şekilde araçtan inemedi Ebru Şallı. Babam da dayanamadı.

Müdahale etmek için arabayı önüne kırdı. Babam müdahale edince 'Ona da bir şey olur mu' diye korktuk. Etraftan da kimse yardım etmiyordu bu arada. Sonra aracı durdurup 'Hanımefendi sakin olun, biz aramızda tartışıyoruz ben onu indireceğim' dedi. Sonra araçtan inerek kendisi kapıyı açtı eşine."

Görgü tanığı ünlü modeli araçtan çıkardıklarını anlatarak "Sakinleşsin diye kendi aracımıza aldık. İlk başta 'bir taksi çağırıp evime gideyim' dedi. Kötü bir durumdaydı. Araca getirip 'iyi misiniz, bir yeriniz acıyor mu? Size su getirelim mi?' dediğimizde bize göğsüne darbe aldığını, göğsünün acıdığını söyledi" dedi.

Canlı yayında konuşan kişi "Otopark görevlileri yoldan geçen bir ambulansı çevirmişlerdi. Gelen ambulansın içine devrettik Ebru Şallı'yı. Tabii biz farkında değiliz bu kişinin Ebru Şallı olduğunun. Biz sadece 'bir kadın şiddet görüyor, ona yardım ediyoruz' düşüncesiyle yada 'kaçırılıyor, buna engel olmalıyız' düşüncesiyle aracımıza aldık..." diyerek şunları söyledi:

"EŞİ OLDUĞU İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMAK İSTEMEDİ"

"Eşine sağa çekmesini söylemişlerdi. O aracına binip gitti. Sonra ben 155'i aradım. 'Böyle bir durum var ihbar etmek istiyorum. Bir Darp vakası var burada' diye. Beklerken ambulans yetkilileri 'eşi olduğu için şikayetçi olmak istemiyor' dedi. Biraz daha bekledik. Ona 'size yardım edecek birileri var mı?' diye sorduk. O da annesinin ve ablasının geleceğini söyledi. Bize çok teşekkür etti. Bizim 2 hafta önce yaşanan bu darp olayını basına vermek gibi bir düşüncemiz yoktu. O eşini şikayet etmeyince saygı duyduk. Magazinsel bir ürün olsun istemediğini düşündük."

UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş kimdir, ne iş yapar; 1984 yılında dünyaya gelen iş insanı Uğur Akkuş, Dede Halil İbrahim Akkuş' un büyük dedeleri Semerkant'ın Horasan bölgesinden gelerek Anadolu'ya yerleşmiş, çiftçilik ve tarımla iştigal etmişlerdir. Büyükanne Suudi Arabistan kökenli Rıfai ailesi mensubu Arap asıllı bir Seyyide'dir.

Baba Mahmut Akkuş, Arap asıllı bir anne ve Türkmen bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiş, Mardin merkeze yerleşmiş ve ilk ticari hayatına babasının çiftçilik ve ziraat işlerini kardeşlerine bırakarak, Mardin kapalı çarşısında (Toptancılar çarşısı) kumaş toptancısı olarak başlamıştır.

Uğur Akkuş, eğitimine Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başlamış, Almanya Essen-Duisburg Üniversitesi'nde devam etmek suretiyle üniversite hayatına ara vermiş ve ticarete atılmıştır. Dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği görevinde bulunmuş, KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, başkanı ve yönetim kurulu üyelik görevi halen devam etmektedir. İyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilmektedir. Aynı zamanda da 2 çocuk babasıdır.

Uğur Akkuş, A & S Yatırım Holding 'in kurucu başkanlığını yapmaktadır. A & S Yatırım Holding, bünyesinde; Gayrimenkul – İnşaat, Finans ve Varlık Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı, İhracat, Turizm, Enerji, Eğitim, Medya ve Perakendeciliğin olduğu, başkan Uğur Akkuş'un temelini attığı, kuşaktan kuşağa aktarılan ticari bilgi birikimiyle 4 ülkede 18 şirketin toplamından oluşmuş, yabancı ortaklı bir Türk şirketidir.

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Ebru Şallı nereli ve kaç yaşında; Eski manken Ebru Şallı, 15 Ocak 1977'de İzmir'de dünyaya geldi. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir. Ebru Şallı 45 yaşındadır.

EBRU ŞALLI HAYATI

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır. Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden Beren ve Pars adında iki çocuğu olmuştur. Ebru Şallı'nın küçük oğlu Pars Tan, 2020'de lenf kanseri nedeniyle dokuz yaşında hayatını kaybetti.

EBRU ŞALLI EVLİLİKLERİ

Ozan Orhon (1997-1998)

Harun Tan (2002-2013)

Uğur Akkuş ( 2019)