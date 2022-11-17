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Şiddet İddiası Sonrası Ebru Şallı'dan Yeni İtiraflar!

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddia edilmişti. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Şallı, "Tartışma oldu ama fiziksel müdahale olmadı" diyerek dikkat çekti. Şallı, vefat eden oğlu Pars'ın sevdiği yemekleri kitaplaştıracağını da açıkladı. İşte detaylar...

Magazin 17.11.2022, 11:48 17.11.2022, 15:21 arif hür
Şiddet İddiası Sonrası Ebru Şallı'dan Yeni İtiraflar!

Manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık birlikteliğin ardından 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu.

Bir dönem ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş’un, geçtiğimiz ay Emirgan’da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi.

Uğur Akkuştan Ebru Şallıya araçta şiddet

"ŞİDDET UYGULANSA ASLA AFFETMEM!"

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Ebru Şallı, "Görgü tanığının delil sunmasını beklerdim. Avukatım da kendisine ulaşamadı zaten. Biz bu konuyu kapattık. Uğur ile aramızda tartışma oldu ama fiziksel müdahale olmadı. Her evlilikte böyle tartışmalar olabilir. Ben eşime iftira atmam. Bana şiddet uygulansa asla affetmem!" ifadelerini kullandı.

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'un kendisine barışma hediyesi olarak  11 milyon TL bir araba almadığını da söyledi.

SEVDİĞİ YEMEKLER KİTAP OLUYOR

Ebru Şallı, iki yıl önce lenfoma kanserinden kaybettiği oğlu Pars'ın en sevdiği yemekleri kitaplaştıracağını da açıkladı. Şallı, "Kitap için çalışıyorum. Bu kitapla başka çocuklara da dokunacağım" dedi.

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Ebru Şallı nereli ve kaç yaşında; Eski manken Ebru Şallı, 15 Ocak 1977'de İzmir'de dünyaya geldi. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir. Ebru Şallı 45 yaşındadır.

EBRU ŞALLI HAYATI

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır. Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden Beren ve Pars adında iki çocuğu olmuştur. Ebru Şallı'nın küçük oğlu Pars Tan, 2020'de lenf kanseri nedeniyle dokuz yaşında hayatını kaybetti.

EBRU ŞALLI EVLİLİKLERİ

Ozan Orhon (1997-1998)

Harun Tan (2002-2013)

Uğur Akkuş ( 2019)

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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