Şiddet haberlerinden sonra eşiyle soluğu Göcek'te aldı

Manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık birlikteliğin ardından 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu.

Bir dönem ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş’un, Emirgan’da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, O BENİM KOCAM"

Üç yıllık eşini darbettiği sırada yan araçtaki çiftin otomobilin önünü keserek müdahale etmesiyle araçtan kurtarılan 45 yaşındaki Ebru Şallı, ağlama krizi geçirdi.

Olay yerinden hızla uzaklaşan Akkuş, sinirli tavırlarıyla dikkat çekti. ünlü modeli bir mekana götüren vatandaşlar, ambulans çağırdı. Sağlık kontrolü yapılırken mekana polis memurları çağrıldı. İfadesi alınan Şallı’nın “Şikayetçi değilim. O benim kocam” dediği öğrenildi. Şallı, taksiye binerek Emirgan’dan ayrıldı.

Şiddet olayının ardından Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti soluğu Göcek'te aldı. Ebru Şallı denizdeki bikinili fotoğraflarını 'Pazar modu' notuyla paylaştı.