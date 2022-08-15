Flaş HaberTakside Tacize Uğradığını Açıkladı!
Son Dakika
Sibel Can'ın Küçük Oğlu Ortaya Çıktı! İşte Son Hali...
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte 22 yaşındaki Emir'in son hali...
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, uzun bir aradan sonra Bebek'te ortaya çıktı.
22 yaşına gelen Emir'in, gecelerde boy göstermeye başladığı görüldü.
Arkadaşıyla eğlenmeye çıkan Emir Aksüt sessizliğini korudu.
EMİR AKSÜT KİMDİR?
Emir Aksüt, 25 Mart 2000'de dünyaya geldi. Ünlü sanatçı Sibel Can ile Sulhi Aksüt'ün evlilikleri sonucu dünyaya gelen Aksüt'ün Engincan Ural ve Melisa Ural adında bir abisi ve ablası var.
Kaynak: SNOB MAGAZİN
22
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Başakşehir
|2
|4
|4. Alanyaspor
|2
|4
|5. Fenerbahçe
|2
|4
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Gaziantep FK
|2
|4
|8. Giresunspor
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Galatasaray
|2
|3
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|1
|3
|2. Samsunspor
|1
|3
|3. Boluspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Altınordu
|1
|1
|7. Gençlerbirliği
|1
|1
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Keçiörengücü
|1
|1
|10. Rizespor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|0
|0
|13. Erzurumspor
|1
|1
|14. Pendikspor
|1
|1
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Tottenham
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Fulham
|2
|2
|13. Liverpool
|2
|2
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Southampton
|2
|1
|17. Everton
|2
|0
|18. Crystal Palace
|2
|1
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|1
|3
|2. Villarreal
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Madrid
|1
|3
|5. Real Sociedad
|1
|3
|6. Valencia
|1
|3
|7. Celta Vigo
|1
|1
|8. Espanyol
|1
|1
|9. Athletic Bilbao
|1
|1
|10. Barcelona
|1
|1
|11. Mallorca
|1
|1
|12. Rayo Vallecano
|1
|1
|13. Elche
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Almeria
|1
|0
|16. Sevilla
|1
|0
|17. Cadiz
|1
|0
|18. Girona
|1
|0
|19. Getafe
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0