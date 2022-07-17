Sibel Can konserinde ortalık karıştı!

Ünlü sanatçı Sibel Can, Altınoluk Mahallesi amfi tiyatroda sevenleriyle buluştu. Konser devam ederken CHP’li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Sibel Can’a teşekkür etmek için yanına gitmek istediğini söyleyince, görevliler izin vermedi.

BU KEZ DE KONSER EKİBİYLE TARTIŞTI

Görevlilere tepki göstererek yerinden kalkan Başkan Arslan, konser alanının dışına çıkmak üzereyken konser ekibiyle tartıştı. Tartışmanın ardından kısa süreli arbede yaşandı.

GERGİNLİK GİT GİDE YÜKSELDİ...

Jandarma ekipleri, görevlilerle tartışan Başkan Arslan’ı uzaklaştırmaya çalışırken, zabıta görevlilerinin de gelmesiyle gerginlik yükseldi.

SEYİRCİLER PROTESTO ETTİ

Seyircilerin protestosunun ardından Başkan Arslan konser alanından ayrılırken, Sibel Can da görevlilerin uyarısıyla konseri yarım bırakarak, kulise geçti. Sibel Can kısa bir aranın ardından konserine devam etti.



