Sibel Aytan Alsancak Dizisi ile Anlaştı

“Kuruluş Osman” ve “Seni Kalbime Sakladım” dizilerindeki başarılı performansı ile hafızalara kazınan Sibel Aytan, bambaşka bir rol ile sevenlerinin karşısına çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Can Emre'nin oturduğu, Bozdağ Film imzalı bu sezonun iddialı projelerinden olan Alsancak dizisi yakında TRT ekranlarında yayın hayatına merhaba demeye hazırlanıyor.

İddialı kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken dizinin kadrosuna son olarak genç kuşağın parlayan isimleri arasında yer alan Sibel Aytan dahil oldu. Kuruluş Osman” ve “Seni Kalbime Sakladım” dizilerindeki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Aytan, Alsancak dizisinde ise bambaşka bir role hayat verecek.

