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Shems Friedlander Hayatını Kaybetti

Gazeteci Arif Hür, Mevlevilerle tanıştıktan sonra Mevlana'nın "Gel" çağrısına uyarak 49 yıl önce Müslüman olan Yahudi kökenli Amerikalı yazar ve sanatçı Shems Friedlander'in vefat ettiğini açıkladı. Shems Friedlander kimdir? Friedlander'in vasiyeti neydi? İşte detaylar...

Magazin 22.11.2022, 17:48 22.11.2022, 18:08 arif hür
Shems Friedlander Hayatını Kaybetti

Gazeteci Arif Hür, sanatçı, fotoğrafçı ve film yapımcısı Shems Friedlander'in (82) vefat ettiğini duyurdu.

"SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞUYORDU"

Arif Hür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2012 yılında Kraliyet İslami Araştırmalar Enstitüsü tarafından, sanat ve kültür alanında "En Etkili 500 Müslümanı"ndan biri seçilen Shems Friedlander'in vefat ettiği haberini aldım. 2014 yılında İstanbul'a yerleşen Shems Friedlander, uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.

82 yaşında aramızdan ayrılan Friedlander, 'Kış Hasadı', 'Toynak Sesini Duyunca Zebra Gelsin Aklına' ve 'Mevlana Celaleddin Rumi'nin Unutulmuş Mesajı' adlı kitapları yazarak Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı...

Shems Friedlander'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakın dostlarına başsağlığı diliyorum."

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Friedlander, Konya'da Mevlana dergahının yanı başındaki mezarlığa defnedilmeyi vasiyet etmişti. 

MÜSLÜMAN OLMA SERÜVENİNİ ANLATMIŞTI

1972 yılında Brooklyn Müzik Akademisi'ne sema gösterisi yapmak üzere gelen Mevlevilerle tanışan Friedlander, son röportajında müslüman olma serüvenini şöyle anlatmıştı:

"10 gün boyunca orada sema gösterisi yaptılar ve ben de gittim onları seyrettim. İlk kez semayı orada izledim ve benim için çok heyecan vericiydi. İnsanda meditasyon etkisi yapan ruhani bir şeydi. İlk programdan sonra kulise gittim ve gelenlerle tanıştım.

Daha sonra onlarla ömür boyu arkadaş olduk. Onları akşam evime davet ettim ve sabah gün ağarana kadar oturduk, sohbet ettik. O gün 2 saatlik uykuyla işe gittim. Buna 10 gün boyunca devam ettik."

SHEMS FRİEDLANDER KİMDİR?

1940 yılında Rus Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak New York'ta doğan Shems Friedlander, sanatçı, fotoğrafçı, grafik tasarımcısı ve film yapımcısıdır. Eşi Türk olan Friedlander'in bir çocuğu vardır.

2012 yılında Kraliyet İslami Araştırmalar Enstitüsü tarafından, sanat ve kültür alanında "En Etkili 500 Müslümanı"ndan biri seçilmiştir.

 'Kış Hasadı', 'Toynak Sesini Duyunca Zebra Gelsin Aklına' ve 'Mevlana Celaleddin Rumi'nin Unutulmuş Mesajı' adlı kitapları yazarak Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

2014 yılında İstanbul'a yerleşen Shems Friedlander, uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.

Shems Friedlander, 22 Kasım 2022'de hayata gözlerini yumdu.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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