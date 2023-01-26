Shakira'ya Bir Şok Daha

Shakira, 12 yıllık birlikteliğini geçtiğimiz haziran ayında sonlandırmıştı. İki çocuğu bulunan eski futbolcunun ve şarkıcının, ayrılığı şok etmişti. Shakira, aldatıldığını iddia ederek, ilişkisini noktalamıştı. Gerard Pique ile, 12 yıllık birlikteliğini geçtiğimiz haziran ayında sonlandırmıştı. İki çocuğu bulunan eski futbolcunun venın, ayrılığı şok etmişti. Shakira, aldatıldığını iddia ederek, ilişkisini noktalamıştı.

Gerard Pique’nin, 2021 yılında ortaya çıkan görüntülerde Shakira evde yokken eve bir kadın aldığı ortaya çıkmıştı. İnternet üzerinden yaptığı görüntülü görüşmelerde kameraya yakalanan bu kadının kim olduğu araştırılmıştı. Gerard Pique ve yeni aşkı 23 yaşındaki Clara Chia, paparazzilere el ele yakalanmıştı. Ayrılıktan sonra sessiz kalmayı tercih eden Shakira ise, aldatılmasına şarkıyla göndermede bulundu.

Pique, daha önce sadece paparazzilere yakalandığı yeni aşkıyla ilişkisini resmileştirdi. Eski futbolcu yeni kız arkadaşı Clara Chia ile çektikleri bir selfie’yi Instagram'dan paylaştı.