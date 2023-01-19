Shakira İhaneti Bakın Nasıl Öğrenmiş

Shakira'yı, 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia ile aldattığını ilk zamanlarda olabildiğince gizli tutsa da Pique hiç ummadığı bir şekilde yakalandı. Yaşadığı yasak aşkı ortaya çıkaran ise buzdolabında unuttuğu bir kavanoz çilek reçeli. Gelin, bu olaya bir bakalım.

ÖNCE VİDEODAKİ GÖRÜNTÜ

Kısa bir süre önce basına yansıyan bir iddiaya göre Shakira iki oğluyla birlikte, yaşadıkları Barcelona'dan uzaktayken Gerard Pique, online bir görüşmeye katıldı. O kamera karşısında konuşurken arkasında zaman zaman kadraja giren bir genç kadın vardı. Sosyal medyadaki bu görüşmede diğer katılımcılar onun Shakira olmadığını hemen anladı ve böylece aldatma ortaya çıktı. Fakat yeni ortaya atılan başka bir iddiaya göre de Gerard Pique'yi ele veren, Shakira'nın buzdolabında bulduğu bir miktarı yenilmiş bir kavanoz çilek reçeli oldu.

REÇEL KAVANOZU YASAK AŞKI ORTAYA ÇIKARDI

Shakira, buzdolabındaki çilek reçeli kavanozunu görünce bir terslik olduğunu anladı. İleri sürülenlere göre şehir dışında olan Shakira, evine döndü. Buzdolabını açan güzel şarkıcı, çilek reçeli kavanozunu görünce evde bir şeylerin yolunda gitmediğini anladı. Kesinlikle eve başka biri gelmişti, çünkü Gerard Pique asla çilek reçeli yemezdi. Bu ipucunun izini süren Shakira da sonunda acı gerçekle yüzleşti. Shakira kendi itiraf ettiğine göre bu aldatılma onun için büyük bir yıkım oldu. Fakat evdeki izleri takip edip ulaştığı gerçek, yani Gerard Pique'nin birlikte yaşadıkları eve başka bir kadını götürmüş olması ona gelen asıl darbeydi. Önce online görüşme ardından reçel kavanozu derken artık Pique'nin yasak aşkı saklanır olmaktan çıktı. o olayları da bir hatırlayalım...

KİM O GENÇ KADIN

35 yaşındaki Gerard Piquet, 2021 yılında sevgilisi Shakira ve çocukları Sacha ile Milan şehir dışındayken, online olarak bir görüşmeye katıldı. O bilgisayarının kamerasına doğru dönüp konuşurken arka planda olup biten bir şey o görüşmeye katılanların dikkatini çekti. Piquet'nin arkasından genç bir kadın zaman zaman görüntüye girip çıkıyordu. İşin ilginç yanı o kadın Shakira değildi! Çünkü Shakira'nın, o sırada iki oğluyla birlikte Barcelona dışında olduğu biliniyordu. Peki o görüşme sırasında Gerard Pique'nin yanında olan genç kadın kimdi?

2022'de futbol yıldızının 12 yıl boyunca birlikte olduğu Shakira'yı genç bir kadınla aldattığı, o kadının kim olduğu ortaya çıktı. İşte o zaman da 2021 yılındaki video görüşmesi sırasında Gerard Pique'nin evindeki kadının kim olduğu da anlaşıldı: Shakira'ya ihanet ettiği Clara Chia Marti! Yani özetlemek gerekirse, Piquet uzun zamandır Shakira'yı aldatıyordu. Hatta o evden uzaktayken sevgilisini, Shakira ile birlikte yaşadıkları eve bile götürmüştü. Öte yandan da o sıralarda Shakira ile ilişkilerinin iyi gittiğine, her şeyin yolunda olduğuna dair demeçler bile veriyordu. Ama gerçek çok başkaydı.

"BİZİMKİ NORMAL BİR AYRILIK DEĞİL"

Page Six'e konuşan bir kaynağın ileri sürdüğüne göre Shakira, 2021 yılındaki o görüşmede takipçilerinin fark ettiği o ayrıntıdan elbette haberdar oldu. Zaten o süreçte sevgilisi Pique ile birlikte katıldığı etkinliklerde sergilediği "yüzünden düşen bir parça" tarzındaki görüntü de hafızalara kazınmıştı. Bütün bu olup bitenler yüzünden Shakira'nın gerçekten zor bir süreç geçirdiğini söylemek yanlış olmaz. Ünlü şarkıcı, Geçen eylül ayında Elle dergisine verdiği bir röportajda bu konudaki duygularını da ifade etmişti.

Skahira dergiye verdiği röportajda 11 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile ayrılığı hakkında çok detay vermese de "Bu konuda konuşmak zor. Özellikle de şu anda hala bu olup bitenlerle başa çıkmaya çalışırken" demişti. Shakira, toplumun gözü önünde bir insan olduğunu hatırlatıp "Bizim ayrılığımız öyle normal bir ayrılık değil" diye sürdürmüştü sözlerini. İşte onun demecinin bu kısmı çok büyük olasılıkla, kendisi yokken Pique'nin evine genç sevgilisini getirdiğini aslında bildiğini ama belki de açıklamak istemediği yorumlarına neden oldu. (Hürriyet-Kelebek)