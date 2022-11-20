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Sezer İnanoğlu dördüncü kez evlendi
Yeşilçam'ın ‘Sezercik’i Sezer İnanoğlu, 4’üncü kez evlendi. İnanoğlu bu kez çocukluk aşkı olan mimar Seyhan Eyiçalış’la hayatını birleştirdi. Seyhan Eyiçalış, evlilik hikayesini anlattı...
Magazin 20.11.2022, 13:13 tarkan abdullahoğulları
Hürriyet'te yer alan habere göre; Çok mutlu olduklarını dile getiren Seyhan Eyiçalış, “2001 yılında kısa süren bir beraberliğimiz oldu. Sezer bana ‘hep seninle evleneceğiz’ derdi. Ayrı kaldığımız zamanlarda hep birbirimizin hatrını sorduk. Çok saygılı bir şekilde arkadaşlığı devam ettirdik. Sonra yemeğe çıktık. Beni ikna etti evliliğe. Çok değerli annesi Aysel Hanım’la birlikte Türk örf âdetlerine göre beni ailemden istediler. Amcası Türker Bey rahatsız olduğu için gelemedi. Büyüğümüz olarak yanımızda görmeyi çok istedik. Sezer’i çok seviyorum. Benden tek bir şey istedi. Köşkte Aysel anneyle birlikte yaşamamızı istedi. Kabul ettim. Çok şükür mutluyuz” dedi.
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