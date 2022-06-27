Sezen klasiği Şinanay 2022 yaz cover'ı oluyor 

Saz mı Caz mı ve Ara Beni şarkılarına yeniden hayat veren Çağla, Erol Köse prodüktörlügündeki Şinanay şarkısını Murat Yeter aranjeledi.

Daha önce Saz mı Caz mı ile toplamda 300 Milyon dinlemeyı aşan Çağla bu yaza damga vuracak. Prodüktor Erol Köse "Şarkı Çağla’ya yakıştı, aranjesini de tıpkı zamanında Gülşen’e yaptığım Sarışın ve Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam da olduğu gibi Murat Yeter ‘e yaptırdım, Zira Murat Yeter 20 yıl Sezen Aksu’da çaldı ve bu coverlanan şarkıları en iyi bilen dahi genius bir müzisyen, tüm kayıtlarda enstrümanlar canlı, bilgisayardan hazır ses yok, tamamen analog organik, işte bu yüzden Gülşen gibi Çağla'da başarılı olacak ve yaza damgasını vuracak, Çağla Türkiye'deki en iyi kadın solistlerden biri olup gururla bu işi sunuyorum" dedi.

Şarkının klibi Mustafa Özen tarafından çekildi , Fotoğraflar ise Halil Güzel'e ait olup, Grafik sanatçısı Ahmet Terzioğlu retro vintage bir tasarım ile kapakları oluşturdu. Single’ın ardından Yaz Turnesi başlayacak olan Çağla enerji depolamak için kısa bir Çeşme /Bodrum tatili yapıp hızlı temposuna devam edecek.