Sezen Aksu’nun sahnelere geri döneceğine inanıyorum

Mustafa Ceceli,” Evlendiğimizden beri beş senedir, dolaptan bir şey almadım. Şöyle yapıyorum aşkım ne giyeyim? Oda şöyle yapıyor, yine bana mı, kaldı?” dedi. Her anlamda eşime teslim oldum diyen Mustafa Ceceli,” Kafam rahat, en azından biliyorum ne giyeceğimi artık” dedi.



Konseriyle alakalı konuşan şarkıcı,” Çok güzel bir konser bizi bekliyor. Her şey iyi gidiyor, bu yazı güzel geçirdik. Pandemi sonrası bence bütün sanatçılar 2 yılın tozunu, tortusunu, pasını ve acısını çıkardı diye düşünüyorum. Hatta sanatçı arkadaşlarımla havalimanında karşılaşıyorum, çokta seviniyorum böyle olmasına. Sektörümüz şarkıları dinleyicisiyle paylaştığı zaman bir anlam kazanıyor” dedi.



Yoğun konser mesaisi olduğunu söyleyen Mustafa Ceceli’ye zorlanmıyor musunuz, eşiniz ve çocuğunuz İstanbul’da kalıyor? Sorusuna,” Son uçakla gelip, ilk uçakla eve dönüyorum. Oğluma da vakit ayırmak istiyorum, okullarda açıldı malum” diye cevapladı.





Konserini dinlemeye gelen Merve Boluğur ve Mert Aydın’la bir araya gelen Ceceli,” Tebrik ettim, onlara da mutluluklar diledim. Güzel bir şey iki insanın hayatını birleştirmesi. Bir olmayı istemesi. Zor bir şey bu dönemde evlilikleri yönetmek” dedi.





Ebru Gündeş’in albüm çalışmalarıyla ilgilendiğini söyleyen Ceceli,” Solistim benim, ona buradan selamlar gönderiyorum. Stüdyoda o kadar hızlı ki. Biz biliyorsunuz sanatçılar bir günde bir şarkı okuruz, gelip bütün albümü okuyup gitti. Bazen espri yapıyor bana genç yetenek nasıl buluyorsun beni falan diye? İnanılmaz şeker bir insan” dedi. Ebru Gündeş’in albüm tercih ettiğini söyleyen Ceceli,” Benim bildiğim 22 şarkı var şu anda. Hatta seçmekte zorlanıyorlar, kaç albüme böleceğiz diye düşünüyorlar” dedi.





Uzun zaman Sezen Aksu ile çalışan Mustafa Ceceli’ye minik serçe sahnelere dönecek mi? Sorusuna,” Ben şahsen bundan bir ay önce Sezen hanım, çok özledik herkes sizi çok özledi. Yorumsuz kaldı, keşke bana bir yorum yapsaydı. Ben onun okulunda büyüdüm onun sahnesinde çaldım yıllarca. Bırakın izleyen bir kişiyi arkada çalan bir müzisyen olarak ne kadar heyecanlandığımı ne kadar duygulandığımı biliyorum. İlk konserini yapsın en önde seyredeceğim. Şahsi fikrim şu, Sezen hanım böyle bir şeye şimdi sıcak bakmıyorsa günün birinde muhakkak bakacaktır. O seyircisini özlemiştir” şeklinde cevapladı.



Mustafa Ceceli’yi dinlemeye gelen çiçeği burnunda çift, Merve Boluğur ve eşi Mert Aydın, konser öncesi soruları yanıtladı. Boluğur,” Ön balayı diyelim. Buraya geldik, Kıbrıs’ı tercih ettik. Güzel bir tatil yaptık” dedi. Oyunculukla alakalı konuşan Boluğur,” Bir iki görüşme yaptım, iyi bir rol olursa değerlendirebilirim bu sefer. Güzel bir rol olursa değişik iddialı bir şey, olur” dedi. Bu zamana kadar hep dişli işlerde oynadım diyen Merve Boluğur,” Kariyerimde hep dişli işler oldu, yine öyle bir iş olursa olur” dedi. Albüm çalışması sorulan oyuncu,” O benim hobisel olarak yaptığım bir şeydi. Yaptım, memnunum. Bir daha yapar mıyım bilmiyorum. Eşimle ortak kararlar alıyoruz” diye cevapladı.