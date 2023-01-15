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Sezen Aksu'nun Yıkım Kararı Çıkan Eviyle İlgili Flaş Gelişme
Sezen Aksu, bir dönem Mehmet Âkif Ersoy’un yaşadığı evi satın aldıktan sonra restore ettirip bir güzellik merkezine kiraya vermişti. Yapıda kaçak bölümler tespit edilince de yıkım kararı çıkmıştı. Aksu şimdi evi yeniden tadilata soktu. İddiaya göre ev bundan sonra müzik stüdyosu olarak kullanılacak.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Sezen Aksu, İstiklâl Marşı’nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un bir dönem yaşadığı Beylerbeyi’ndeki evi 2011 yılında 350 bin TL’ye satın almış ve restore ettirmişti.
Daha sonra sanatçının, evi güzellik uzmanı Safiye Turan’a kiraladığı ortaya çıkmıştı. Ev, güzellik merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıkınca zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Geçtiğimiz aylarda da kaçak olarak yapıldığı tespit edilen balkon ve çatı katı için yıkım kararı çıktı.
KAÇAK BÖLÜMLER YIKILDI
Sezen Aksu, bir süre önce evi yeniden kullanılır hale getirmek için harekete geçti. Sanatçı, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün kontrolünde kaçak bölümleri yıktırarak evde yeniden tadilat başlattı.
Evin eski haline dönüştürüleceği ve Sezen Aksu’nun burayı müzik stüdyosuna çevireceği söyleniyor.
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