Şeyma Subaşı'nın O Görüntüsü Sonrası Flaş Açıklama

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin özel görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Müge Anlı'nın programında uzun süre yer alan Prof. Dr. Arif Verimli, videonun paylaşılmasına tepki gösterdi.

"BİR BEYİN HASTALIĞIDIR"

Verimli açıklamasında "Madde kullanmak nefret kusma, oh olsun deme, alay etme, tiksinme ya da destekleme konusu değildir! Madde kullanım bozukluğu ve madde bağımlılığı bir beyin hastalığıdır.

Etik ve bilimsel olarak kişiyi ne kadar sevmesek de kulanım anındaki videolar paylaşmak kesinlikle risklidir" dedi.

Arif Verimli bir başka yorumunda ise "Aynı zamanda maddeyi tamamen bırakmış kişiler için bu görüntüler uyarıcı olma anlamında çok riskli!" diyerek paylaşımlara dair uyarıda bulundu.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun’da doğmuştur. Subaşı 32 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. ‘Var mısın Yok musun’ isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı.