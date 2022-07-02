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Şeyma Subaşı’na ihanet! Şeyma’ya olan benzerliği dikkat çekti
Şeyma Subaşı ile aşk yaşadığı iddia edilen genç iş insanı Hakan Sabancı, Bodrum Cennet Koyu’nda arkadaşları ve yeni aşkıyla tekne keyfi yaptı.
HT Kulüp’ten Onur Aydın’ın haberine göre, Genç iş insanı Hakan Sabancı geçtiğimiz gün Bodrum Cennet Koyu’nda kalabalık arkadaş grubu ile tekne keyfi yaparken görüntülendi. Arkadaşları denize girerken Hakan Sabancı teknenin bir üst katında oturmayı tercih etti.
Şeyma Subaşı ile aşk iddialarıyla adından sıkça söz ettiren Hakan Sabancı’nın son olarak Bodrum’da adının “Cece” olduğu konuşulan yabancı uyruklu bir manken ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Ancak ünlü iş insanı bu iddiaları da çürütmekte geç kalmayarak önceki gün Bodrum Cennet Koyu’nda sarışın bir güzel ile yakınlaştı. Oldukça samimi görüntüler sergileyen ikili beraber yemek yiyerek bol bol sohbet ettiler.
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