Şeyma Subaşı Yüzüğü Gösterdi

Kısa süreli bir ayrılık yaşadığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya gelen Şeyma Subaşı evlilik hazırlığı yapıyor. Daha önce sevgilisiyle fotoğrafını “Karın olmak için sabırsızlanıyorum” notuyla yayınlayan ve düğün davetiyesinin fotoğrafını paylaşan Subaşı, bu sefer de yüzüğünü gösterdi.

TEKTAŞIYLA BARDAK BOYADI

Önceki gün kızı Melisa’yla birlikte Arnavutköy’deki bir seramik atölyesine giden Şeyma Subaşı, burada bardak ve tabak boyadı. O sırada çektiği videoyu da sosyal medyada paylaştı. Yaptığı paylaşımda en çok dikkat çeken ise tektaş pırlantası oldu.