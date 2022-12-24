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Şeyma Subaşı Yüzüğü Gösterdi
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, tektaş yüzüğünü sosyal medyada paylaştığı bir videoyla gözler önüne serdi. İşte haberin detayları...
Kısa süreli bir ayrılık yaşadığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya gelen Şeyma Subaşı evlilik hazırlığı yapıyor. Daha önce sevgilisiyle fotoğrafını “Karın olmak için sabırsızlanıyorum” notuyla yayınlayan ve düğün davetiyesinin fotoğrafını paylaşan Subaşı, bu sefer de yüzüğünü gösterdi.
TEKTAŞIYLA BARDAK BOYADI
Önceki gün kızı Melisa’yla birlikte Arnavutköy’deki bir seramik atölyesine giden Şeyma Subaşı, burada bardak ve tabak boyadı. O sırada çektiği videoyu da sosyal medyada paylaştı. Yaptığı paylaşımda en çok dikkat çeken ise tektaş pırlantası oldu.
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