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Şeyma Subaşı ve Meedo Cephesinde Flaş Gelişme!

Şeyma Subaşı ile Meedo cephesinden sürpriz bir haber geldi. Sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaşan Subaşı, "Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum" notunu düştü. İşte detaylar...

Magazin 05.11.2022, 14:26 05.11.2022, 14:30 arif hür
Şeyma Subaşı ve Meedo Cephesinde Flaş Gelişme!

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin attıkları her adım yakından takip ediliyor.

Şeyma Subaşı'nın O Görüntüsü Sonrası Flaş Açıklama

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci bir şans veren çift, bir kez daha evlilik hazırlıklarına başladı.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

İkinci kez düğün hazırlıklarına başlayan çift, yaşadıkları mutlulukları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Instagram hesabından düğün davetiyesini yayınlayan Şeyma Subaşı, "Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum. Bazen onları paylaşırım. Her neyse çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun’da doğmuştur. Subaşı 32 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. ‘Var mısın Yok musun’ isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı.

#Şeyma Subaşı #meedo #snob magazin #Magazin
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