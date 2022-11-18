Şeyma Subaşı Kızı Melisa'yı Göremiyor! Bomba Sözler

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'yla fotoğraf paylaşmasından sonra Şeyma Subaşı kızını özlediğine dair paylaşımlar yaptı.

Şeyma Subaşı bununla da kalmadı ve ağlamaklı halini paylaşarak "Sanırım bunu paylaşmamalıydım ama zaten paylaştım" dedi.

Şeyma Subaşı daha sonraki paylaşımında ise "Akıllı bir insan zirvedeyken daha mütevazi olmak gerektiğini ancak dokunulmaz olduğunu düşündüğünde tepeden düştüğünde anlar" yazdı.

Bu sözler Acun Ilıcalı'ya gönderme olarak algılanırken ikilinin arasının bozulduğuna dair söylentiler sosyal medyada konuşulmaya başladı. Şeyma Subaşı bununla da kalmadı ve kendisine gelen bir mesajı da yayınladı.

Şeyma Subaşı'ya gelen mesajda "Çok üzgünüm senin adına Melisa bu dönemlerini yaşlarını tekrar yaşamayacak ve annesi olarak yanında değilsin. Canım benim ruhu güzel kadınsın. Umarım ayrılmamak üzere birleşirsiniz" yazıyordu.

Subaşı ise bu mesajı yayınlayarak "Bütün destekleriniz için amin diyorum" dedi.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun’da doğmuştur. Subaşı 32 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. ‘Var mısın Yok musun’ isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı.