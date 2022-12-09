Şeyma Subaşı Bu Fotoğrafa Ne Diyecek?
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün kızı Melisa ve kız arkadaşı Çağla Altunkaya ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın velayet krizi yaşadığı iddia edilmişti.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün kızı Melisa ve kız arkadaşı Çağla Altunkaya ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Yaklaşan yılbaşı öncesinde yoğun gündemine ara verip kızına vakit ayıran Ilıcalı, mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.
Ardından da Melisa için yılbaşı ağacı seçtiler. Gün boyunca kızıyla vakit geçiren Acun Ilıcalı, sonrasında keyifli bir akşam yemeği ile günü noktaladı. Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın velayet krizi yaşadığı iddia edilmişti.
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