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Şevval Şahin'den Bikinili Pozlar
Murat Kazancıoğlu ile barışran Şevval Şahin, Phuket'e gitti. Ünlü model bikiniyle çektirdiği kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, binlerce beğeni aldı. İşte haberin detayları...
Murat Kazancıoğlu ile barışran Şevval Şahin, bikinilerini karelerini paylaştı.
Phuket'e giden ünlü model, yayınladığı karelerle dikkat çekti.
Bikinili karesiyle beğenilen Şahin, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Sarı-siyah bikini tercih eden modelin, zayıflığı dikkat çekti.
Şahin'e hayranları, "Hiç mi canın makarna çekmiyor?" gibi yorumlar bulundu.
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