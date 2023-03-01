Şevket Çoruh Ve Diren Polatoğulları Dönüşümlü Olarak “Taxim” Oyununda!

Şevket Çoruh ve Diren Polatoğulları’nın yanı sıra Ozan Güven, Mert Asutay, Nergis Çorakçı, Seçkin Özdemir, Ömür Arpacı, Felicia Sağnak, Ahmet Balta, Kemal Yazıcı ve Cem Evsen’in birlikte rol aldığı oyun, eğlenceli karakterleri, yüksek temposu ve insan doğasının yarattığı çelişkileri ortaya seren hikâyesiyle ilk günden bu yana kapalı gişe sahneleniyor. “Taxim”, 3-4-5-6 Mart ve 17-18-19-20 Mart tarihlerinde Baba Sahne’de; 21 Mart’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 24 Mart’ta İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda, 25-26 Mart’ta ise Bodrum Marmara Koleji AKM’nde sahnelenecek.

Seyirci üzerinde çarpıcı bir etki bırakan “Taxim”, etkileyici oyunculukları, hayranlık uyandıran dekoru, hem derin ve karanlık hem de mizah yüklü metniyle büyük beğeni topluyor.

“Taxim Bistro”da yolları kesişen birbirinden farklı hayatlar… On farklı insan, on farklı kader. Bir araya gelmesi mümkün ama bir arada yaşaması imkânsız olan bu insanların yolları, bir anda beliren “hayatta kalma kavşağı”nda sınava tabi tutulursa neler olur? Herkes yaşamayı hak eder mi? Yaşama hakkı taksim edilebilir mi? İşte bütün sorun bu! “Taxim”, sistemin baskıcı düzeni ile kişisel bencilliklerin ve önceliklerin kesiştiği Araf’ın oyunu. Kara komedinin doruklarından, ölümün kıyısına gelgitler yaşayan bir hikâye…

Senaryosunu Álex de la Iglesia ve Jorge Guerricaechevarría’nın kaleme aldığı 2017 yapımı İspanyol filmi “El Bar”dan Baba Sahne’nin uyarladığı “Taxim”in metin danışmanlığını Caner Güler ve Ozan Güven üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Emrah Eren’in oturduğu “Taxim”in oyuncu kadrosunda ise Şevket Çoruh, Ozan Güven, Mert Asutay, Nergis Çorakçı, Seçkin Özdemir, Ömür Arpacı, Felicia Sağnak, Ahmet Balta, Kemal Yazıcı ve Cem Evsen yer alıyor. Dikkat çeken dekor ve ışık tasarımını Kerem Çetinel’in yaptığı oyunun ses tasarımı ise Özgehan Özturan’a ait.

3-4-5-6 Mart 2023 ve 17-18-19-20 Mart 2023 tarihlerinde Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda sahnelenecek olan “Taxim” oyununun biletleri, babasahne.com’dan ve gişeden temin edilebilir. “Taxim”in 21 Mart’ta saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde ve 24 Mart’ta 20.30’da İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda sahnelenecek temsillerinin biletleri Biletix’ten; 25-26 Mart’ta 21.00’de Bodrum Marmara Koleji AKM’nde sahnelenecek temsillerinin biletleri ise Biletinial’dan ve ayrıca salonların gişelerinden alınabilir.