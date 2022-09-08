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Sevgilisiyle tatil pozlarını paylaştı
Geçtiğimiz aylarda futbolcu Andy O’Connell ile olan ilişkisini bitiren ve Fergus Hennessy ile aşk yaşamaya başlayan Chloe Loughnan, tatile devam ediyor. Sevgilisiyle iskelede güneşlenen Chloe bu romantik anlarını sosyal medyada paylaştı.
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, çocukluk aşkı Fergus Hennessy ile Bodrum’da tatil yapıyor.
Loughnan sevgilisi ile romantik anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Chloe mavi bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
İrlandalı güzel, evliliğe sıcak baktığını belirrterek “Fergus ile çok mutluyum. Bodrum’a ilk defa geldi" demişti.
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|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
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|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
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|5
|10
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|5
|6
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|5
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|6
|12. Kasımpaşa
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|1
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|4
|1
|Takımlar
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|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
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|7
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|7
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|7
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|7
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|6
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|3
|5
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|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0