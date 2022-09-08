Sevgilisiyle tatil pozlarını paylaştı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, çocukluk aşkı Fergus Hennessy ile Bodrum’da tatil yapıyor.

Loughnan sevgilisi ile romantik anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Chloe mavi bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

İrlandalı güzel, evliliğe sıcak baktığını belirrterek “Fergus ile çok mutluyum. Bodrum’a ilk defa geldi" demişti.