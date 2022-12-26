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Sevgilisiyle Poz Verdi
Usta oyuncu Mustafa Uğurlu, önceki akşam yeni sevgilisi ile Cihangir’de objektiflere takıldı.
''Aldatmak'' dizisinde Vahide Perçim ile başrolü paylaşan usta oyuncu Mustafa Uğurlu önceki akşam Cihangir Pürtelaş adlı mekanda yeni sevgilisi ile baş başa yemek yerken görüntülendi.
Mekan çıkışı sevgilisi ile poz veren Uğurlu ''Arkadaşlar çekebilirsiniz. Yanımda bulunan hanımefendi sevgilim. Kaçmıyoruz. Gördüğünüz gibi size poz veriyoruz '' dedi.
Mustafa Uğurlu sevgilisinin elinden tutarak Cihangir’de bulunan evinin yolunu tuttu.
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