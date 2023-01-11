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Sevgilisiyle Öpüşürken Yakalandı! Sevgilisi Başkasına Benzetilince Çıldırdı!
Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi. Muhabirleri fark edince panikleyerek kaçan oyuncu, yanındaki kişinin evli bir iş insanına benzetilmesi üzerine açıklama yaptı. İşte haberin detayları...
O İŞ İNSANINI TANIMIYORUM
Nur Fettahoğlu, önceki akşam bir aracın içinde yeni sevgilisiyle görüntülendi. Kameraları görünce panikleyen ikili, hızla uzaklaştı.
Fettahoğlu, yanındaki kişinin evli bir iş insanına benzetilmesi üzerine ertesi gün açıklama yaptı. Oyuncu, haberlerde adı geçen iş insanının tanımadığını, yanındaki kişinin ise yeni sevgilisi olduğunu duyurdu. Fettahoğlu açıklamasında sevgilisinin “bekar” olduğunu vurguladı:
SAKİN VE HUZURLU BİR İLİŞKİ
“Bahsi geçen kişiyi tanımadığımı ve kendisiyle bir tanışıklığımın olmadığını belirtmek isterim. Kıymet verdiğim sakin ve huzurlu bir ilişkim olduğu doğrudur. Her şeyden önce bir kız annesi olarak kendi ailemin ve değer verdiğim kişinin ailesinin mahremini korumak zorundayım. İki yetişkin bekar olarak yaşadığımız ilişkinin hiç içinde olmak istemediğim duruma çekilmesinden dolayı rahatsızlık ve şaşkınlık içerisindeyim.”
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