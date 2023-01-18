Son Dakika
Sevgilisiyle İlk Kez Fotoğraf Paylaştı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunucu kızı Yasmin Erbil, bir süredir birlikte olduğu Survivor yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile ilk kez fotoğraf paylaştı. İşte haberin detayları...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.
Sunucu, son karelerinde bir ilki yaptı. Yasmin Erbil, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Yiğit Poyraz'la karesini de yayınladı.
Sunucu, Survivor yarışmasıyla popüler olan Poyraz'la spor salonunda çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.
Erbil'e kısa sürece yüzlerce beğeni geldi.
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