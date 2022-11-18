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Sevgilisiyle İlk Kez El Ele Görüntülendi!
Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman'ın kızı Aslıgül Orman, önceki akşam Levent Kanyon'da bir etkinliğe sevgilisiyle el ele katıldı. İşte detaylar...
Flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşayan Aslıgül Orman, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
Orman, sevgilisinin ismini söylemek istemedi.
ASLIGÜL ORMAN KİMDİR?
Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman'ın büyük kızıdır. Londra'da eğitim almıştır.
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