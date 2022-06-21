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Sevgilisiyle Görüntülendi! Evlilik Sorusuna Şaşırtan Yanıt!

Selim Bayraktar, sevgilisi Emel Karaköse ile alışverişe geldiği City's Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bayraktar, evlilik sorusuna çarpıcı bir cevap verdi. Ünlü oyuncu, uzun dizi sürelerinin oyunculara ayrı motivasyon ve dayanıklılık getirdiğini ifade etti. İşte detaylar...

Magazin 21.06.2022, 11:59 21.06.2022, 12:22 arif hür
Sevgilisiyle Görüntülendi! Evlilik Sorusuna Şaşırtan Yanıt!

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Emel Karaköse ile görüntülenen oyuncu Selim Bayraktar, şimdilik evlenmeyi düşünmediklerini belirtip "Şu an bir proje yok, yapmam tamamlamam gereken işler var. Özel durumlar söz konusu. Şimdilik düğün yok ama belki yakında olabilir" dedi.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR SEKTÖR"

Türkiye'deki dijital platformların sektöre rekabet getireceğini anlatan Bayraktar, ayrıca uzun dizi sürelerinin oyunculara motivasyon getirdiğini ve bunun yurtdışı oyunculuk için avantaj sağlayabileceğini savunup şöyle konuştu:

"Rekabet olması tabii iyi. Ortaya çok daha iyi işler çıkmalı. Oyunculuk yapan insanlar bu sektörde var olabilmek için yeteneklerini kat ve kat artırsınlar. Böylece seyirci daha iyi hikayeler seyreder.

Çok yetenekli oyuncularımız var, bu sektör dünyada eşi benzeri olmayan bir sektör. Uzun süreler çalışıyoruz, doğaçlamayı geliştirip, dayanıklılığı artıran ciddi bir süreç. Bu Türkiye'deki oyuncuları vazgeçilmez kılar, dışarıda iş yapmak için ama bunun için dil lazım."

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?

17 Haziran 1975’te Kerkük’te doğan ve ilkokulu orada tamamlayan Selim Bayraktar, 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye geldi. Antalya’da lisede eğitim aldığı sıralarda yolda gördüğü bir ilanla tiyatro atölyesinde kurslara katıldı ve tiyatro hayatı böyle başladı. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Hacettepe Üniversite’si Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı ve 2000 yılında mezun oldu.

Diyarbakır ve Antalya Devlet Tiyatroları başta olmaz üzere çeşitli tiyatrolarda Kadıncıklar, Yerma, Akide Şekeri, Gulyabani , Asalak, Çıkmaz Sokak Çocukları, Ferhad ile Şirin, İçerdekiler, Yedi Kocalı Hürmüz, By Kolpert, Kadeş Gelini, Ana, Sırça Kümes ve Othello gibi birçok ünlü tiyatro oyunda yer aldı. Ekran hayatına 2006 yılında Köprü dizisinde canlandırdığı Erdal karakteriyle başlayan Selim Bayraktar, 2009 yılında Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterine hayat verdi. 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Sümbül Ağa’yı canlandırdı ve büyük beğeni topladı. Sonrasında ise Gecenin Kraliçesi, 7 Yüz, Görünen Adam, Çoban Yıldızı ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerle televizyon hayatına aktif olarak devam etti. 2018 yılında Ağlama Anne dizisinde Ali Osman karakterine hayat verdikten sonra, HBO’da yayınlanan ‘Succession’ dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2019 yıllarının sonunda Aşk Ağlatır dizisinin kadrosuna dahil oldu. 

Beyaz perdede ilk kez 2009 yılında Büyük Oyun filminde gördüğümüz Bayraktar, Kırmızı, Aşk Sana Benzer, Kanlı Girdap, Vezir Parmağı, İstanbul Kırmızısı, Arada, Cingöz Recai ve son olarak Can Dostlar filmlerinde rol aldı ve sinema dünyasında adından çokça bahsettirdi. Uzun metrajlı filmlerin yanı sıra 2015 yılında yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği Orman isimli kısa filmde de oynadı. ‘Ottoman Rising’ projesinde Çandarlı Halil Paşa karakterini canlandırdı.  "Zümrüdüanka" dizisinde Abbas karakterine hayat verdi.

Son olarak Destan adlı dizide rol almıştır.

#selim bayraktar #Emel Karaköse #snob magazin #haber #Magazin
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