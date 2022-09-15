Sevgilisiyle Dudak Dudağa Görüntülendi!

İlişkiye yaklaşık bir ay önce başladıkları öğrenilen Onur Bay ve Ecem Ataç, dakikalarca romantik anlar yaşadı.

ROMANTİK ANLAR

Onur Bay ve kız arkadaşının çevredekilere aldırış etmeden öpüştüğü o anlar objektiflere böyle yansıdı.

ONUR BAY KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Onur Bay aslen Ordu doğumludur. Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimini tamamladı. İlk kez ekranlarda 2005 yılında Köpek adlı dizide rol alarak göründü.

2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım attı ve adını geniş kitlelere duyurdu.

2010 yılında Çakallarla Dans sinema filminin oyuncu kadrosunda yer aldı.

ONUR BAY ÖZEL HAYATI