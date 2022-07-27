Sevgilisiyle alışverişte
Serdar Ortaç’ın eski eşi İrlandalı Chloe Loughnan çocukluk arkadaşı hemşerisi olan yeni aşkı futbolcu Fergus Hennessy ile İstanbul tatiline devam ediyor. Önceki gün City’s Nişantaşı’nda alışveriş yapan sevgililer çıkışta objektiflere mutluluk pozu verdiler.
Chole Loughnan yeni sevgilisiyle tanışma süresi ve gelecek planları hakkında, ‘Bizim İrlanda’da çok fazla ünlüler yok. O yüzden çok alışamadı böyle ilgiye. Eskiden bu yana tanışıyoruz.’ dedi. Evlilik düşünceniz var mı sorusuna ise, ‘Kim bilir. Olabilir aslında.’ yorumunu yaptı.
Magazin programı sunuculuğuna başlayan İrlandalı güzel Serdar Ortaç evlilik ya da aşk haberlerini sunar mısınız? Sorusuna ise, ‘Artık magazin işinin içindeyim, programda her şeyi öğreniyorum. Her hafta benim için daha kolaylaşıyor. Tabii ki de kötü haberler gelmesin. Güzel haberleri gelsin. Sunarım.’ dedi.
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|10. Gençlerbirliği
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|13. Manisa Futbol Kulübü
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|14. Pendikspor
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|15. Rizespor
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|16. Sakaryaspor
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|17. Samsunspor
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|19. Ö.K Yeni Malatya
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|13. M.City
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|14. M. United
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|15. Newcastle
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|6. Celta Vigo
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|8. Espanyol
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|11. Mallorca
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|12. Osasuna
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|13. Rayo Vallecano
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|14. Real Betis
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|16. Real Sociedad
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|17. Real Valladolid
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|18. Sevilla
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