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Sevgilisinden Özge Ulusoy'a paylaşım yasağı
Özge Ulusoy’a sevgilisi Faruk Çolakoğlu, sosyal medyada bikinili pozlar paylaşmasını yasakladı. Ünlü model yasağa, şıklığından ödün vermeyerek uyuyor.
Magazin 01.08.2022, 10:26 01.08.2022, 10:32 tarkan abdullahoğulları
Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 2.5 yıldır Faruk Çolakoğlu’yla beraber olan ünlü model Özge Ulusoy’a ‘bikini yasağı’ geldi! İddialara göre Çolakoğlu, artık sevgilisinin bikinili pozlarını sosyal medyada paylaşmasını istemiyor. Gözlerden uzak yaşadığı ilişkisinde oldukça mutlu olduğu bilinen Özge Ulusoy’un da yasağa uyduğu söyleniyor.
Merak edip baktım; gerçekten de Özge Ulusoy’un artık Instagram hesabında bikinili pozları yok. Hatta geçtiğimiz günlerde Fethiye’ye tatile giden ünlü model, tatilinden bol bol fotoğraf paylaşmış.
Le Chic Fethiye’de kalan Ulusoy, otelin meşhur sonsuzluk havuzunun başında fotoğraflar çektirmiş. Dior mayosunun üzerine de file bluz giyerek, moda çekimi tadında tatil pozları vermiş. Yani yasağa, şık bir şekilde uyarak, tarzını konuşturmuş!
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