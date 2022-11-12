Sevgilisinden Ayrılmıştı! Ünlü Şarkıcıyla Görüntülendi

Oyuncu Merve Oflaz'dan ile iş insanı Allan Hakko'nun ilişkisi geçtiğimiz haftalarda sona ermişti.

Ayrılık sonrası konuşan Hakko, ''Merve ile olan iki buçuk yıllık beraberliğimizi dostça bitirdik. Ama arkadaşlığımız devam ediyor. Arada hiçbir sorun yok" demişti.

Snob Magazin'in özel haberine göre; İş insanı Allan Hakko, önceki gün Nişantaşı'nda bir restoranda şarkıcı Seren Uzun ile baş başa yemek yerken görüntülendi.

İkilinin yeni bir aşka yelken açıp açmadığı merak konusu oldu.

ALLAN HAKKO KİMDİR?

Jeff-Carole Hakko çiftinin oğlu olan iş insanı Allan Hakko, dünyaca ünlü bir markanın veiahtıdır. Aile sanıldığının aksine Vakko markasının sahibi değildir. Allan Hakko'nun, Romina Hakko Garih ve Pia Hakko Yeşil adında iki kız kardeşi vardır.

Allan Hakko, son olarak oyuncu Merve Oflaz ile aşk yaşadı.

SEREN UZUN KİMDİR?

Seren Uzun, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Beşikdüzü'nde tamamladıktan sonra Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümü mezunu oldu. Seren Uzun, formasyon eğitimi alarak öğretmenliğe de ik adımı attı.

Çocuk yaştan itibaren müziğin içinde bulunan Seren Uzun’un Pulim şarkısı Youtube’da 64 milyon izlenmeye ulaştı.

Bir dönem O Ses Türkiye'ye de katılan Seren Uzun, Gökhan Özoğuz'un takımında yer almıştı.

