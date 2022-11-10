Sevgilisinden Ayrıldığı Ortaya Çıktı!

Genç manken Şevval Şahin, işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşıyordu.

Geçtiğimiz haftalarda Murat Kazancıoğlu’nun ailesinin bu ilişkiye onay vermediği iddia edilmişti.

Şevval Şahin bu iddiayı soran muhabirlere öpücük atarak yanıt verdi.

Bütün bu yaşananların ardından Şahin ve Kazancıoğlu, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

İkilinin ayrıldığı iddia edildi.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini University Of East London’da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünde eğitim görüyor. 2018 yılında Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen Şahin’in estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılmıştı.

ŞEVVAL ŞAHİN SEVGİLİSİ KİM?

Şevval Şahin, uzun süre Yiğit Marcus Aral ile birliktelik yaşadı. Çift, geçtiğimiz yıl ayrıldı. Şevval Şahin son olarak işletmeci Murat Kazancıoğlu ile birlikte oldu.