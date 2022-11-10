Son Dakika

Sevgilisinden Ayrıldığı Ortaya Çıktı!

Genç manken Şevval Şahin, bir süredir işletmeci Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftten kötü haber geldi. İşte detaylar...

Magazin 10.11.2022, 12:40 10.11.2022, 14:22 arif hür
Sevgilisinden Ayrıldığı Ortaya Çıktı!

Genç manken Şevval Şahin, işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşıyordu.

Geçtiğimiz haftalarda Murat Kazancıoğlu’nun ailesinin bu ilişkiye onay vermediği iddia edilmişti.

Şevval Şahin bu iddiayı soran muhabirlere öpücük atarak yanıt verdi.

Bütün bu yaşananların ardından Şahin ve Kazancıoğlu, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

İkilinin ayrıldığı iddia edildi.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini University Of East London’da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünde eğitim görüyor. 2018 yılında Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen Şahin’in estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılmıştı.

ŞEVVAL ŞAHİN SEVGİLİSİ KİM?

Şevval Şahin, uzun süre Yiğit Marcus Aral ile birliktelik yaşadı. Çift, geçtiğimiz yıl ayrıldı. Şevval Şahin son olarak işletmeci Murat Kazancıoğlu ile birlikte oldu.

#Şevval Şahin #Murat Kazancıoğlu #snob magazin #Magazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 29
2. Başakşehir 12 24
3. Galatasaray 12 24
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Hatayspor 12 11
17. Sivasspor 13 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 13 32
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Real Betis 13 24
6. Atletico Madrid 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Villarreal 14 21
9. Rayo Vallecano 13 21
10. Mallorca 14 19
11. Real Valladolid 14 17
12. Valencia 13 16
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Sevilla 14 11
18. Celta Vigo 13 11
19. Cadiz 13 11
20. Elche 14 4