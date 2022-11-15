Sevgilisinden Ayrıldığı Ortaya Çıktı!

Gazeteci Arif Hür, Seçil Gür ile Orkun Ün aşkının sona erdiğini açıkladı.

İşte Arif Hür'ün dikkat çeken o yazısı:

"Son dönemde müzik piyasasında var olmaya çalışan isimlerden olan Seçil Gür, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Şarkıcı Serdar Ortaç ile uzun süreli aşk yaşayan Gür, ayrılık sonrası 'Annesi gibi üzerine titredim. Bana 'Anne' diye sesleniyordu. Belki bu benim hatamdı' demişti.

Seçil Gür, Serdar Ortaç'tan ayrıldıktan sonra magazin yazarı Orkun Ün ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Yaz başından bu yana birlikte olan Gür ile Ün'ün sessiz sedasız ayrıldığını öğrendim.

Hayattan beklentileri farklı olan ikili dostça ayrılmış."

SEÇİL GÜR KİMDİR?

Türk şarkıcı ve söz yazarı Seçil Gür, 1 Ocak 1986 tarihinde dünyaya geldi. Hof, Bavyera'da Adanalı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Müzik hayatına 12 yaşında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 'nda başladı.

Liseye kadar ki eğitimini Adana da tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul'a gelerek kısa süreli sahne deneyimlerinin ardından keman virtiözü kuzeni olan Hande Özyürek'in destek ve tavsiyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde opera eğitimi alıp ilk eserlerini icra etmeye başladı.

2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümüne girerek akademik çalışmalarını şan ud, piyano, Batı ve Türk müziği solfeji, üslup repertuvar ve mimik, diksiyon alanlarında eğitim alarak sürdürdü.

SEÇİL GÜR ŞARKILARI

"Serserim Benim" "Ağlamak Güzeldir""Karaağaç" "Hastayım Sana" "Deli Yangın" (2017) "Yeniden Başlasın" (2018) "Dünyalar Kadar" (2018) "Emi" (2019) "Sebepsiz Çiçek" (feat. Serdar Ortaç) (2020) "Sebepsiz Çiçek (Ogün Dalka Remix)" (feat. Serdar Ortaç) (2020)"Işığını Benimle Paylaş" (feat. Serdar Ortaç, Başak Gümülcine) (2020)"İşkence" (2021)"Geleni Gideni" (2021)"O'nun Adı Sen" (feat. Tanzer Gümüş) (2021)"Meczup" (2022)