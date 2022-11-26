Sevgilisi Tanıdık Çıktı! Bakın Kimmiş

Hilal Altınbilek’in 2021’de aşk yaşamaya başladığı Metin Hara ile evleneceği söyleniyordu. Ancak ikili, eylül ayında yollarını ayrıldı. Oyuncu, Metin Hara’yı çabuk unuttu ve yeni bir maceraya yelken açtı.

YENİ AŞK!

Oyuncu Hilal Altınbilek, iş insanı Mehmet Can Uzun ile yeni bir aşka yelken açtı. Önceki akşam Etiler’de bir mekandan el ele çıkan ikili, flaşlar patlayınca büyük şaşkınlık yaşadı.

GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN...

Mehmet Can Uzun bunun üzerine mekana geri dönüp gizlendi.

Hilal Altınbilek bir süre bekledi, sonra VİP minibüsüne bindi. Restoran yakınındaki sokaklarda aracıyla 5 tur attı. Ama son gözdesini dışarı çıkmaya ikna edemedi.

Mehmet Can Uzun bir süre sonra gizlice çıkıp izini kaybettirdi. (Posta)

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek, 11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu.

İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5’e girdi ve fotomodel oldu.

2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular adlı dizide yaşadı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı.

2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. 2018 yılından itibaren Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha Yaman karakterini canlandırarak popülerliğini arttırdı.

Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.