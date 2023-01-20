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Sevgilisi İle İlk Kez Görüntülendi
2014 yılında Candaş Tolga Işık tarafından kurulan kültür, sanat ve edebiyat dergisi KAFA Dergisi dün gece Divan Kuruçeşme'de 100. sayısını kutladı. Partide Celil Nalçakan sevgilisiyle görüntülendi
Oyuncu Celil Nalçakan, KAFA Dergisi’nin gecesine sevgilisi ile ilk kez el ele geldi.
Nalçakan, “7-8 yıldır Kafa’da yazıyorum. Yapmaktan da gurur duyduğum en kıymetli işlerimden birisi. Günümüzde basılı bir eserin 100.ncü sayıya ulaşması muhteşem bir şey” dedi.
Dizi ve tiyatro projelerinin devam ettiğini söyleye oyuncu, oynadığı ‘Bursa Bülbülü’ filmi için ise “Çok güzel bir iş oldu. Verdiğimiz emeğe değdi. Film 6 haftada bitti. Ben 4 haftasında vardım” diye konuştu.
İlişkisinin çok güzel gittiğini söyleyen oyuncu, “Ben gözlerden uzak bir ilişki yaşıyorum. Böyle zamanlarda ve özel durumlarda da birlikte çıkıyoruz. Mutlu oluyoruz” dedi.
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